ГУР підірвав залізницю на Далекому Сході РФ

Головне управління розвідки (ГУР) 13 листопада провело спецоперацію з підриву Транссибірської залізничної магістралі. Вибух стався біля села Сосновка в Хабаровському краї. Звідти до російсько-китайського кордону приблизно 25 кілометрів.

Про це повідомляє ГУР.

Транссибірська магістраль — ключова залізнична артерія РФ, що зʼєднує Москву з Владивостоком. Її використовують, щоб постачати зброю і боєприпаси, зокрема з території Північної Кореї.

Через вибух з рейок зійшов вантажний потяг і пошкоджене залізничне полотно. Це заблокувало рух вантажів коліями.