Російська «Радіостанція Судного дня» зупинила роботу через атаку дрона. Ось що про неї відомо

У Росії 14 листопада тимчасово припинила трансляцію «Радіостанція Судного дня» — в неї влучив безпілотник.

Про це повідомили в телеграм-каналі «УВБ-76 ефір», який відстежує роботу станції.

За даними з відкритих джерел, УВБ-76 створили в 1970-х роках. Відтоді трансляція майже ніколи не переривалася, тому прихильники теорії змов дали їй назву «Радіостанція Судного дня».

Радіостанція постійно транслює короткий сигнал, який дзижчить. Через це її також називають «дзижчалка».

Час від часу станція передає закодовані голосові сигнали російською мовою з іменами або цифрами.

Такі загадкові радіостанції, як УВБ-76, існують по всьому світу. Є версія, що саме ця належить Збройним силам РФ, а її сигнал надходить з Московської, Ленінградської або Псковської областей. Однак офіційних підтверджень цьому немає.

Щодо мети існування УВБ-76 є різні версії — від шпигунської діяльності до системи, що активує контрнаступ у разі ядерного удару.

У 2017 році радіостанція УВБ-76 передала уривок пісні, слова якої було важко розібрати, та вигуки «Слава Україні!». Це були перші зрозумілі повідомлення в її ефірі за пів століття. Хто тоді вклинився в ефір станції та з якої причини, невідомо.