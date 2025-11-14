BBC вибачилася перед Трампом за редагування його промови, але виплачувати компенсацію не буде

Телерадіомовна корпорація BBC перепросила у президента США Дональда Трампа за монтаж його промови в документальній програмі Panorama.

Про це повідомляє BBC.

Британський мовник визнав, що монтаж створив «помилкове враження, що президент США Дональд Трамп безпосередньо закликав до насильницьких дій». Там пообіцяли більше не показувати програму.

«Ми визнаємо, що наша редакція ненавмисно створила враження, що ми показуємо один безперервний фрагмент промови, а не уривки з різних моментів виступу. І це створило помилкове враження, ніби президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій», — ідеться в повідомленні BBC.

Адвокати Трампа погрожували подати до суду на BBC, якщо корпорація не вибачиться, не опублікує спростування і не виплатить компенсацію $1 мільярд.

Проте в BBC «категорично не погоджуються» з тим, що Трамп має підстави для позову про наклеп, і відмовляються платити.

Що передувало

Присвячена Трампу програма Panorama вийшла в ефір у жовтні минулого року. У ній змонтували дві частини промови Трампа так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення, що сталися 6 січня 2021 року в Капітолії.

У своїй промові у Вашингтоні 6 січня 2021 року Трамп сказав: «Ми підемо до Капітолія і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів і конгресменів».

У програмі Panorama його слова були наведені в такому вигляді: «Ми підемо до Капітолія... і я піду з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися з усіх сил».

Після того як про цю ситуацію заговорили публічно, генеральний директор BBC Тім Дейві та очільниця BBC News Дебора Тернесс оголосили про відставку.

Сам Трамп пізніше заявив, що має «зобов’язання» подати до суду на BBC через те, як було зредаговано частину його промови.