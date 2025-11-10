Гендиректор і керівниця відділу новин BBC подали у відставку через відредаговану промову Трампа

Генеральний директор британського медіа BBC Тім Дейві та очільниця BBC News Дебора Тернесс оголосили про відставку на тлі скандалу з відредагованою промовою президента США Дональда Трампа в програмі ВВС Panorama.

Про це повідомив сам канал.

Минулого тижня видання The Telegraph опублікувало витяги зі службової записки BBC, яка опинилася в розпорядженні журналістів.

У ній йшлося про те, що програма Panorama, яка вийшла в ефір у жовтні минулого року, змонтувала дві частини промови Трампа так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення, що сталися 6 січня 2021 року в Капітолії.

У своїй промові у Вашингтоні 6 січня 2021 року Трамп сказав: «Ми підемо до Капітолія і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів і конгресменів».

У програмі Panorama його слова були наведені в такому вигляді: «Ми підемо до Капітолія... і я піду з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися з усіх сил».

Автором службової записки був Майкл Прескотт — колишній радник комітету з редакційних стандартів телерадіокомпанії, який залишив цю посаду в червні. Він висловив стурбованість щодо чесності фільму «Трамп: другий шанс?», створеного незалежною продюсерською компанією October Films Ltd.

Реагуючи на публікацію The Telegraph, Трамп у своїй соцмережі Truth Social подякував британській газеті «за викриття цих корумпованих журналістів». Він назвав редакцію BBC «дуже нечесними людьми, які намагалися вплинути на результати президентських виборів».

У внутрішньому листі працівникам гендиректор BBC Тім Дейві повідомив, що рішення про відставку є свідомим. Він зазначив, що бере на себе відповідальність за допущені помилки медіа.

Тім Дейві працював у BBC протягом 20 років, пʼять із них — на посаді гендиректора.

«Як і всі держорганізації, BBC не ідеальна, і ми завжди повинні бути відкритими, прозорими та підзвітними. Хоча це і не єдина причина, поточна дискусія навколо BBC News, зі зрозумілих причин, вплинула на моє рішення», — заявив Дейві.

Своєю чергою керівниця відділу новин BBC Дебора Тернес сказала, що відповідальність за те, що сталося, лежить на ній. Водночас вона заперечує звинувачення в упередженості щодо BBC News.

«Полеміка, що триває навколо програми Panorama про президента Трампа, досягла такого рівня, що завдає шкоди BBC — установі, яку я дуже люблю», — наголосила Тернес.