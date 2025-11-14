Росіяни масовано атакували Київ та область. Що відомо про наслідки (оновлено)

У ніч проти 14 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву — є загиблі, серед постраждалих — діти. Також під атакою дронів і ракет була Київщина.
Про це повідомляє Нацполіція, ДСНС та Київська ОВА.
Київ
Влучання ударних дронів у багатоповерхівки фіксують у кількох районах столиці. Загалом пошкоджено близько 30 житлових будинків.
У Деснянському районі Києва загинули троє людей. Станом на 08:20 відомо про 26 постраждалих — серед них двоє дітей 7 і 10 років.
Девʼятьох людей госпіталізували, зокрема вагітну жінку.
У восьми районах столиці пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та автівки.
Київська область
Наслідки атаки РФ на Київщину фіксують у пʼяти районах регіону. Загалом вже відомо про шістьох поранених. Серед них — 7-річна дитина з травмою обличчя.
Пʼятьох постраждалих вже госпіталізували.
Під ударом були приватні будинки, складські та виробничі приміщення, цивільні автівки у Фастівському, Вишгородському, Бучанському районах та місті Біла Церква.