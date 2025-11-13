Північні і Балтійські країни виділили ще $500 млн на американську зброю для України

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія профінансують спільний військовий пакет для України.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

Країни оголосили про виділення $500 млн на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуть зі Сполучених Штатів у межах ініціативи НАТО «Пріоритетний список потреб України» (PURL).

Яка конкретно техніка буде фінансуватися з цього пакету, наразі невідомо.