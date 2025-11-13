Північні і Балтійські країни виділили ще $500 млн на американську зброю для України

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія профінансують спільний військовий пакет для України.
Про це повідомили у пресслужбі НАТО.
Країни оголосили про виділення $500 млн на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуть зі Сполучених Штатів у межах ініціативи НАТО «Пріоритетний список потреб України» (PURL).
Яка конкретно техніка буде фінансуватися з цього пакету, наразі невідомо.
- PURL — це новий механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб у озброєннях та боєприпасах, цей список узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля з коштів партнерів.
- До ініціативи долучились вже 17 держав-партнерів НАТО. Загальна сума внесків склала майже $3 мільярди. До перших чотирьох пакетів зброї на суму понад $2 мільярди увійшли системи ППО/ПРО та ракети до них, боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS, артилерійські постріли 155 калібру збільшеної дальності.