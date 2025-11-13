Росіяни вночі запустили по Україні майже 140 дронів та «Іскандер». Є загиблі та постраждалі

У ніч проти 13 листопада армія Росії атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 138 ударними дронами, близько 90 з них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 10:30 Сили оборони знешкодили 102 дрони на півночі, сході та півдні країни. При цьому 36 дронів поцілили по 10 локаціях.

Під ударом була Харківщина — там росіяни били поблизу села Богуславка. Попередньо, поцілили безпілотником у мотоблок. Станом на 11:50 відомо про трьох загиблих та одного постраждалого через атаку.

У Миколаєві після атаки «шахеда» відомо про шістьох постраждалих, троє — у важкому стані.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Під атакою дронів була і Одещина — там після влучань спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури.