Казахстан підписав декларацію про стратегічне союзництво з РФ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і лідер Кремля Володимир Путін підписали декларацію про перехід двосторонніх відносин на новий рівень — всеосяжного стратегічного партнерства і союзництва.
Про це повідомляє Tengri News.
Документ закріплює прагнення країн поглиблювати політичну, економічну, безпекову та гуманітарну співпрацю.
Токаєв назвав декларацію «історичною», наголосивши, що вона «відображає стабільність і надійність зв’язків» між Казахстаном і Росією.
Токаєв і Путін також провели переговори в Москві, де обговорили політичну взаємодію, торгівлю, інвестиції та гуманітарні проєкти.
- Росія має угоди про всеосяжне стратегічне партнерство та союзництво з Іраном та Північною Кореєю. Їх країни підписали відповідно 17 січня 2025 та 19 червня 2024 року.