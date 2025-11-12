У Росії створили війська безпілотних систем

У Збройних силах Росії оголосили про створення нового роду військ — безпілотних систем.

Про це пише російське пропагандистське медіа «Комсомольська правда» з посиланням на заступника начальника нового роду військ Сергія Іштуганова.

У повідомленні йдеться, що вже призначили командування військ безпілотних систем та створили органи військового управління на всіх рівнях. Тепер іде робота над створенням вищого військового навчального закладу цих військ.

Міноборони РФ оприлюднило ролик з емблемою військ безпілотних систем: схрещені стріла та меч, а в місці їхнього перетину — мікросхема з зіркою та крилами.

До складу підрозділів призначають операторів, інженерів, техніків та інших фахівців забезпечення. Поки невідомо, чи залучають нові кадри, чи формують підрозділи шляхом переведення військовослужбовців з інших військ.

У грудні 2024 року міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявляв про ідею щодо формування військ БпЛА. Вже у червні 2025-го Путін анонсував створення нового роду військ.