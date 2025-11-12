Найсильніший сонячний спалах року спричинив радіоперебої в Європі та Африці

Найсильніший у 2025 році та найінтенсивніший з жовтня 2024 року сонячний спалах класу X5.1 стався 11 листопада. Він призвів до радіоперебоїв в Європі та Африці.
Про це повідомляє медіа Space.com з посиланням на дані Центру прогнозування космічної погоди NOAA.
Спалах на сонячній плямі AR4274 о 12 годині за київським часом порушив високочастотний радіозвʼязок на освітленій сонцем стороні Землі.
Попередні спалахи були зафіксовані 9 (X1.7) та 10 листопада (X1.2). Ці два спалахи супроводжувалися корональними викидами маси (англ. СМЕ) — викидами з сонячної корони величезних хмар намагніченої плазми, які можуть спричинити геомагнітні бурі та полярні сяйва на Землі.
З учорашнього дня викиди від спалаху рухаються до Землі зі швидкістю 7 мільйонів кілометрів на годину. У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США прогнозують, що CME може спричинити сильні магнітні бурі на Землі близько полудня 12 листопада.
- У червні сонячна пляма в регіоні 4114 викинула свій найпотужніший сонячний спалах — класу X1.9. Він спричинив короткохвильові радіоперебої по всьому Тихому океану.