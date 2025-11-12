Туреччина підтвердила загибель 20 військових під час аварії літака C-130

Внаслідок авіакатастрофи вантажного літака C-130 «Геркулес» ВПС Туреччини загинули всі 20 військових, які були на борту.

Про це 12 листопада повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Аварія сталась 11 листопада, коли літак вилетів з Азербайджану й був на шляху до Туреччини.

За даними видання «Ехо Кавказу», літак зник з радарів за кілька хвилин після входу в повітряний простір Грузії, не подавши сигналу тривоги. Він розбився сталася в Сігнаґському муніципалітеті, приблизно за 5 кілометрів від державного кордону з Азербайджаном.

За фактом катастрофи у Грузії розпочали слідство за статтею про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Про причини аварії поки не повідомляли.