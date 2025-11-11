ЗСУ: Росіяни активніше намагаються проникнути в Покровськ, у місті — 300 військових РФ

Тим часом Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості. З початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 отримали поранення.

За даними корпусу, наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні межі Покровська та оточити агломерацію.

Військові РФ використовують для проникнення несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для української повітряної розвідки та атак на відкритій місцевості.

Про це пише 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ Донецької області на легкій техніці через південні околиці.

Що відбувається в Покровську

Покровськ — пріоритетна ціль російської армії. Багато місяців поспіль саме на цьому напрямку відбувається найбільша кількість боїв. За словами президента Володимира Зеленського, на цьому напрямку зосередили 170 тисяч військових РФ.

26 жовтня у Генштабі заявили, що до Покровська змогли просочитись близько 200 військових Росії.

У місті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Сили оборони зривали спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.

29 жовтня у ЗСУ повідомляли, що РФ залучила близько 11 тисяч військових для оточення Покровської агломерації. А 30 жовтня очільник Кремля Володимир Путін заявив про начебто оточення українських військ у Покровську. Україна заяви РФ про оточення відкидає.

31 жовтня та 1 листопада низка українських та іноземних медіа писали, що у Покровську спецпідрозділи та авіація ГУР проводять десантну операцію, щоб розблокувати ключові логістичні шляхи.