Військові: РФ залучила близько 11 тисяч військових для оточення Покровської агломерації

Для реалізації задуму оточити Покровськ і населені пункти поряд російські війська зосередили близько 11 тисяч солдатів.
Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Групи окупантів, яким вдалося інфільтруватися в місто, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська на Донеччині.
Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ росіяни накопичили близько 27 тисяч солдатів, 100 танків, до 260 бронемашин, 160 гармат і мінометів.
Українські військові продовжують оборонну операцію. За останні два дні їм вдалося вбити 90 окупантів, 18 — лише у Покровську, і поранити 42.
Також ЗСУ знищили ворожий бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автівки, мотоцикл і 158 дронів різних типів.
Військові також показали карту ймовірного плану росіян з оточення Покровської агломерації.
- 26 жовтня у Генштабі заявили, що у Покровську росіяни накопичили близько 200 військових завдяки використанню міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп.
- У місті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів.