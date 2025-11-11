У Румунії заявили про падіння дрона під час атаки РФ на Одещину

На території Румунії вночі 11 листопада зафіксували падіння та можливі уламки дрона під час російської атаки на південь України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Там кажуть, що їхні радари зафіксували присутність груп БпЛА на кордоні з Україною. Через це у Румунії привели до готовності протиповітряну оборону.

Але погодні умови на південному сході країни завадили літакам, що виконували місії з патрулювання повітряного простору, піднятися в повітря.

Близько опівночі мешканців північної частини румунського повіту Тулча сповістили про повітряну тривогу. Тоді на українській стороні Дунаю, в районі порту Ізмаїл, лунали потужні вибухи.

О 01:09 стало відомо про падіння літального апарата приблизно за 5 км від кордону з Україною. Військові, які прибули на місце, повідомили про можливу наявність фрагментів безпілотника.

Територію оточили для проведення розслідування.

Цієї ночі росіяни масовано атакували дронами південь Одеської області. У результаті там пошкоджені енергооб’єкти, транспортна інфраструктура, депо «Укрзалізниці» та адмінбудівлі. Постраждала людина.