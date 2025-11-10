Новини

До України з Польщі намагалися ввезти понад 14 тисяч марок із нацистською символікою

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

На кордоні з Польщею митники вилучили 14 487 поштових марок із символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Про це повідомила Державна митна служба.

Колекцію марок знайшли на пункті пропуску «Шегині — Медика». Їх заховали серед вживаного одягу.

Для проходження митного контролю водій транспортного засобу обрав смугу руху «червоний коридор» та задекларував 350 кг вживаного одягу.

1 5

Державна Митна Служба України

Орієнтовна вартість вилучених предметів на тіньовому ринку становить понад 1,5 мільйона гривень.

Ввезення марок порушує українське законодавство щодо заборони пропаганди символіки тоталітарних режимів.