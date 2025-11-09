У Кривому Розі невідомі облили фарбою портрети загиблих воїнів. За справу взялася поліція

У Кривому Розі заплямували чорною фарбою портрети загиблих військових на стіні місцевої гімназії.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

Інцидент стався 8 листопада. На стіні гімназії висіли портрети колишніх учнів, які загинули під час російсько-української війни.

Зловмисники залили їх чорною фарбою та перекинули вазони з квітами. На ранок працівники гімназії відчистили меморіальні таблички військових до того, як туди прийшли батьки загиблих воїнів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Правоохоронці шукають причетних.