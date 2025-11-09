Росіяни атакували першу в Україні велику ТЕС на біомасі

У ніч проти 9 листопада російські окупанти завдали удару по одній з теплоелектростанцій компанії Clear Energy, яка працює на відходах з деревини.

Про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко.

За його словами, в територію станції влучили три російських дрони.

ТЕС збудували у 2016 році — вона стала першою великою станцією на біомасі і «довела Україні, що енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів».

За словами Гріненка, під час атаки ніхто не постраждав.

Andriy Grinenko / Facebook

У ДСНС раніше повідомляли, що під російською атакою вночі опинилося підприємство у Корюківському районі Чернігівської області. Там виникла пожежа.

Як пише «Суспільне Чернігів» з посиланням на власні джерела, йдеться саме про Корюківську ТЕС, яка працює на біомасі. Її ввели в експлуатацію у 2016 році.

Корюківська ТЕС використовує відходи деревообробної промисловості, зокрема тріску, тирсу та гілля, що залишаються після лісозаготівлі. Це дозволяє утилізувати місцеві відходи без шкоди для довкілля та зменшити залежність від викопного палива.

Станція одночасно виробляє електроенергію і тепло, опалює соціальні обʼєкти й житлові будинки міста.