Міноборони відзвітувало щодо програми «Пакунок пораненого». Що туди входить

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Міністерство оборони України на засіданні Ради безбарʼєрності відзвітувало щодо програми «Пакунок пораненого». До кінця 2025 року поранені військові мають отримати 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Це частина Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. «Пакунок пораненого» має дозволити розвʼязати три проблеми:

  • фізичну — звичайний одяг не пристосований для військових з апаратами зовнішньої фіксації чи об’ємними повʼязками. Це створює постійний дискомфорт;
  • психологічну — відсутність функціонального одягу змушує пораненого почуватися залежним від сторонньої допомоги. Воїни часто прибувають до шпиталів з району бойових дій без жодних особистих речей;
  • медичну — лікарям складно отримати швидкий доступ до ран для огляду та маніпуляцій, не завдаючи пацієнту додаткового болю.

Міноборони розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій і застібки-липучки. Такі особливості конструкції дозволяють медикам отримати миттєвий і безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець може почуватися більш комфортно й автономно.

На початку року Міністерство оборони анонсувало, що буде в пакунку:

  • майка адаптивна;
  • шорти адаптивні;
  • фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
  • фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
  • штани адаптивні;
  • шкарпетки;
  • капці казармені;
  • рушник.

Список гігієнічного набору:

  • рушник лазневий;
  • станок для гоління одноразовий;
  • пінка для гоління (туб 100 мл);
  • зубна щітка;
  • зубна паста (туб 100 мл);
  • гребінець;
  • шампунь (200 мл);
  • гель для душу (250 мл);
  • дезодорант/антиперспірант;
  • засіб антисептичний (туб 30 мл);
  • вологі та сухі серветки (упаковки по 100 штук);
  • крем для зволоження (туб 75 мл);
  • санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
  • чохол (органайзер) для набору.

До жіночого набору додаватимуть наступні гігієнічні засоби:

  • щітка для волосся;
  • прокладки щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);
  • косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
  • ватні палички (упаковка 100 штук);
  • резинка для волосся.

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

  • чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
  • адаптивна ложка-виделка із застібкою на рукаві.

На сьогодні вже передали 50 тисяч предметів адаптивного одягу. Їх першочергово направлили до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях: Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Наразі в процесі поставки ще 26 тисяч предметів (включно з фуфайками, взуттям і додатковими штанами і шортами). Їх спрямують у військово-медичні клінічні центри, госпіталі та реабілітаційні заклади — щоб дозабезпечити різні етапи евакуації.