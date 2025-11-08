Міноборони відзвітувало щодо програми «Пакунок пораненого». Що туди входить

Міністерство оборони України на засіданні Ради безбарʼєрності відзвітувало щодо програми «Пакунок пораненого». До кінця 2025 року поранені військові мають отримати 450 тисяч одиниць адаптивного одягу і 50 тисяч гігієнічних наборів.
Про це йдеться на сайті Міноборони.
Це частина Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. «Пакунок пораненого» має дозволити розвʼязати три проблеми:
- фізичну — звичайний одяг не пристосований для військових з апаратами зовнішньої фіксації чи об’ємними повʼязками. Це створює постійний дискомфорт;
- психологічну — відсутність функціонального одягу змушує пораненого почуватися залежним від сторонньої допомоги. Воїни часто прибувають до шпиталів з району бойових дій без жодних особистих речей;
- медичну — лікарям складно отримати швидкий доступ до ран для огляду та маніпуляцій, не завдаючи пацієнту додаткового болю.
Міноборони розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій і застібки-липучки. Такі особливості конструкції дозволяють медикам отримати миттєвий і безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець може почуватися більш комфортно й автономно.
На початку року Міністерство оборони анонсувало, що буде в пакунку:
- майка адаптивна;
- шорти адаптивні;
- фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
- фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
- штани адаптивні;
- шкарпетки;
- капці казармені;
- рушник.
Список гігієнічного набору:
- рушник лазневий;
- станок для гоління одноразовий;
- пінка для гоління (туб 100 мл);
- зубна щітка;
- зубна паста (туб 100 мл);
- гребінець;
- шампунь (200 мл);
- гель для душу (250 мл);
- дезодорант/антиперспірант;
- засіб антисептичний (туб 30 мл);
- вологі та сухі серветки (упаковки по 100 штук);
- крем для зволоження (туб 75 мл);
- санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
- чохол (органайзер) для набору.
До жіночого набору додаватимуть наступні гігієнічні засоби:
- щітка для волосся;
- прокладки щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);
- косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
- ватні палички (упаковка 100 штук);
- резинка для волосся.
Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:
- чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
- адаптивна ложка-виделка із застібкою на рукаві.
На сьогодні вже передали 50 тисяч предметів адаптивного одягу. Їх першочергово направлили до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях: Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.
Наразі в процесі поставки ще 26 тисяч предметів (включно з фуфайками, взуттям і додатковими штанами і шортами). Їх спрямують у військово-медичні клінічні центри, госпіталі та реабілітаційні заклади — щоб дозабезпечити різні етапи евакуації.