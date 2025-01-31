Пораненим військовим цьогоріч видаватимуть «Пакунок пораненого» — уряд затвердив постанову

Цього року пораненим українським військовослужбовцям почнуть видавати «Пакунок пораненого» — він міститиме комплект адаптивного одягу і засобів особистої гігієни. Уряд затвердив відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони України.
Про це йдеться на сайті оборонного відомства.
Пакунок видаватимуть пораненим і хворим військовослужбовцям, поліцейським, а також посадовцям рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.
Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.
Такий одяг легше одягати – він оснащений спеціальними застібками, що дозволяють робити це без надмірних зусиль. Тут є бокові застібки, а також вільний крій, розширені рукави та штанини, регульований пояс і кишені. Усе це виготовляють з мʼяких і еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло і дозволяють вільно рухатися.
Дизайн адаптивного одягу дозволяє пораненим і хворим вдягатися самостійно, це підвищує їхню незалежність і покращує самооцінку, зазначили в Міноборони.
Ось що буде в «Пакунку пораненого»:
- майка адаптивна;
- шорти адаптивні;
- фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
- фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
- штани адаптивні;
- шкарпетки;
- капці казармені;
- рушник.
Список гігієнічного набору:
- рушник лазневий;
- станок для гоління одноразовий;
- пінка для гоління (туб 100 мл);
- зубна щітка;
- зубна паста (туб 100 мл);
- гребінець;
- шампунь (200 мл);
- гель для душу (250 мл);
- дезодорант/антиперспірант;
- засіб антисептичний (туб 30 мл);
- вологі та сухі серветки (упаковки по 100 штук);
- крем для зволоження (туб 75 мл);
- санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
- чохол (органайзер) для набору.
До жіночого набору додаватимуть наступні гігієнічні засоби:
- щітка для волосся;
- прокладки щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);
- косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
- ватні палички (упаковка 100 штук);
- резинка для волосся.
Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:
- чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
- адаптивна ложка-виделка із застібкою на рукаві.