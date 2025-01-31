Пораненим військовим цьогоріч видаватимуть «Пакунок пораненого» — уряд затвердив постанову

Цього року пораненим українським військовослужбовцям почнуть видавати «Пакунок пораненого» — він міститиме комплект адаптивного одягу і засобів особистої гігієни. Уряд затвердив відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Пакунок видаватимуть пораненим і хворим військовослужбовцям, поліцейським, а також посадовцям рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.

Такий одяг легше одягати – він оснащений спеціальними застібками, що дозволяють робити це без надмірних зусиль. Тут є бокові застібки, а також вільний крій, розширені рукави та штанини, регульований пояс і кишені. Усе це виготовляють з мʼяких і еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло і дозволяють вільно рухатися.

Дизайн адаптивного одягу дозволяє пораненим і хворим вдягатися самостійно, це підвищує їхню незалежність і покращує самооцінку, зазначили в Міноборони.

Ось що буде в «Пакунку пораненого»:

майка адаптивна;

шорти адаптивні;

фуфайка з короткими рукавами адаптивна;

фуфайка з довгими рукавами адаптивна;

штани адаптивні;

шкарпетки;

капці казармені;

рушник.

Список гігієнічного набору:

рушник лазневий;

станок для гоління одноразовий;

пінка для гоління (туб 100 мл);

зубна щітка;

зубна паста (туб 100 мл);

гребінець;

шампунь (200 мл);

гель для душу (250 мл);

дезодорант/антиперспірант;

засіб антисептичний (туб 30 мл);

вологі та сухі серветки (упаковки по 100 штук);

крем для зволоження (туб 75 мл);

санітарно-гігієнічні вироби з паперу;

чохол (органайзер) для набору.

До жіночого набору додаватимуть наступні гігієнічні засоби:

щітка для волосся;

прокладки щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);

косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);

ватні палички (упаковка 100 штук);

резинка для волосся.

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями: