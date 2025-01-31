Новини

Пораненим військовим цьогоріч видаватимуть «Пакунок пораненого» — уряд затвердив постанову

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Цього року пораненим українським військовослужбовцям почнуть видавати «Пакунок пораненого» — він міститиме комплект адаптивного одягу і засобів особистої гігієни. Уряд затвердив відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Пакунок видаватимуть пораненим і хворим військовослужбовцям, поліцейським, а також посадовцям рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.

Такий одяг легше одягати – він оснащений спеціальними застібками, що дозволяють робити це без надмірних зусиль. Тут є бокові застібки, а також вільний крій, розширені рукави та штанини, регульований пояс і кишені. Усе це виготовляють з мʼяких і еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло і дозволяють вільно рухатися.

Дизайн адаптивного одягу дозволяє пораненим і хворим вдягатися самостійно, це підвищує їхню незалежність і покращує самооцінку, зазначили в Міноборони.

Ось що буде в «Пакунку пораненого»:

  • майка адаптивна;
  • шорти адаптивні;
  • фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
  • фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
  • штани адаптивні;
  • шкарпетки;
  • капці казармені;
  • рушник.

Список гігієнічного набору:

  • рушник лазневий;
  • станок для гоління одноразовий;
  • пінка для гоління (туб 100 мл);
  • зубна щітка;
  • зубна паста (туб 100 мл);
  • гребінець;
  • шампунь (200 мл);
  • гель для душу (250 мл);
  • дезодорант/антиперспірант;
  • засіб антисептичний (туб 30 мл);
  • вологі та сухі серветки (упаковки по 100 штук);
  • крем для зволоження (туб 75 мл);
  • санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
  • чохол (органайзер) для набору.

До жіночого набору додаватимуть наступні гігієнічні засоби:

  • щітка для волосся;
  • прокладки щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);
  • косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);
  • ватні палички (упаковка 100 штук);
  • резинка для волосся.

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

  • чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
  • адаптивна ложка-виделка із застібкою на рукаві.