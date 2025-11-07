У новому альбомі іспанської співачки Rosalía вийшла пісня з українськими словами. Музикантка надихнулася княгинею Ольгою

В одній з пісень із нового студійного альбому “LUX” іспанської співачки Rosalía, що вийшов 7 листопада, прозвучала українська мова.

Пісня має назву “De Madrugá” («На світанку»). Після приспіву в ній звучить фраза українською мовою: «Я не шукаю помсти. Помста шукає мене». А наприкінці можна почути вигуки «На світанку».

У розмові з медіа The Guardian співачка розповіла, що під час створення цієї пісні вона надихалася образом київської княгині Ольги.

«Її вважали святою, бо вона привела до християнства так багато людей. Але вона була вбивцею — коли загинув її чоловік, вона з помсти також вбила багато людей. Божевільно, що така людина може стати святою. У різних релігіях, контекстах, культурах святість розуміють по-різному», — зазначила Rosalía.

За її словами, створення цього альбому допомогло їй розширити уявлення про те, що таке святість.

Четвертий студійний альбом співачки під назвою “LUX” містить 18 пісень тринадцятьма різними мовами. Серед них — рідна мова співачки — іспанська, а також каталонська, англійська, латина, сицилійська, арабська, німецька та інші.

За кожною піснею — жіночий образ. Співачка надихалася «жіночим містицизмом і духовністю». Окрім княгині Ольги, музикантка черпала натхнення в історіях життя бразильської письменниці українського походження Кларіс Ліспектор, французької філософині Сімоні Вейль та інших жінок.

Як розповіла Rosalía, заспівати іноземними мовами вона вирішила «через любов, цікавість та бажання глибше розуміти інших і себе».

Лише текстам пісень іноземними мовами співачка присвятила рік. Під час написання треків вона користувалась гугл-перекладачем, але не зверталася до штучного інтелекту. Артистка каже, що для неї це був «наче пазл чи лабіринт».