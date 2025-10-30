Іспанська співачка Rosalía випустить пісню українською мовою у новому альбомі

Іспанська попвиконавиця Rosalía записала новий альбом LUX, який міститиме пісні 13 різними мовами, зокрема українською.

Про це вона розповіла у подкасті Popcast.

Крім того, в альбомі будуть треки рідною мовою співачки — іспанською, а також каталонською, англійською, латиною, сицилійською, арабською, німецькою та іншими.

Як розповіла Rosalía, заспівати іноземними мовами вона вирішила «через любов, цікавість та бажання глибше розуміти інших і себе».

Лише текстам пісень іноземними мовами співачка присвятила рік. Під час написання треків вона користувалась гугл-перекладачем, але не зверталася до штучного інтелекту. Артистка каже, що для неї це був «наче пазл чи лабіринт».

Випуск нового альбому іспанської співачки запланований на 7 листопада. LUX стане четвертим студійним альбомом Rosalía.