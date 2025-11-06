Reuters: США готуються розмістити війська на авіабазі в Дамаску. Так планують примирити Сирію з Ізраїлем

Сполучені Штати готуються розмістити війська на авіабазі у столиці Сирії Дамаску. За планом, це допоможе укласти безпекову угоду між Сирією та Ізраїлем, яку просуває Вашингтон.

Про це пише Reuters із посиланням на шість джерел.

База розташована на вʼїзді до регонів південної Сирії, де, як очікується, утворять демілітаризовану зону в рамках нової угоди між Ізраїлем і Сирією.

Посадовець адміністрації США заявив, що США «постійно оцінюють необхідну присутність у Сирії для ефективної боротьби з «Ісламською державою» і не коментують місця розташування або можливі місця дії своїх сил». Він попросив видалити назву та місцезнаходження бази з міркувань оперативної безпеки. Reuters погодилося не розголошувати цю інформацію.

Західний військовий чиновник заявив, що Пентагон прискорив свої плани протягом останніх двох місяців, відправивши кілька розвідувальних місій на базу. Ці місії дійшли висновку, що довга злітно-посадкова смуга бази готова до негайного використання.

Два сирійські військові джерела повідомили, що технічні переговори зосереджувалися на використанні бази для логістики, спостереження, заправки паливом та гуманітарних операцій. При цьому Сирія збереже повний суверенітет над обʼєктом.

США вже мають війська на північному сході Сирії в рамках десятирічних зусиль з допомоги курдським силам у боротьбі з «Ісламською державою». У квітні Пентагон заявив, що скоротить кількість військ там вдвічі — приблизно до тисячі. Поки що невідомо, коли американські військовослужбовці прибудуть на базу в Дамаску.