Українські військові атакували базу Shahed на території Донецького аеропорту

Українські військові вдарили по базі зберігання, комплектування та запуску «шахедів» на території Донецького аеропорту.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Він показав відео атаки та заявив, що удар є спільною операцією ССО, ракетних військ і бригадної розвідки 414 окремої бригади Сил безпілотних систем «Птахи Мадяра».

«Розробка цієї складної цілі перетворилася на кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів», — зазначив Бровді.

Атаку реалізували відповідними засобами ураження ССО та ракетних військ і артилерії Сил оборони.