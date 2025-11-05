Nvidia і Deutsche Telekom побудують фабрику штучного інтелекту в Європі вартістю €1 млрд

Nvidia і Deutsche Telekom планують побудувати одну з найбільших в Європі фабрик штучного інтелекту вартістю €1 мільярд.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Для цього компанії перебудують існуючий дата-центр у Мюнхені, який обладнають 10 тисячами новітніх графічних процесорів Nvidia Blackwell. Запуск обʼєкта заплановано на початок наступного року.

Завдяки новій фабриці потужність обчислень ШІ в Німеччині зросте приблизно на 50%. Для підключення всіх серверів прокладуть десятки кілометрів оптоволоконного кабелю.

Deutsche Telekom повідомила, що вже є перші потенційні клієнти — серед них компанія Perplexity, яка планує користуватися новими ресурсами для своїх ШІ-сервісів.

«Ми поєднуємо технології штучного інтелекту та робототехніку Nvidia, щоб розпочати нову еру промислової трансформації Німеччини», — заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Хоча цей проєкт не є частиною офіційної програми ЄС зі створення так званих гігафабрик ШІ (потужних центрів із сотнями тисяч ШI-чипів), він все одно є важливим кроком для Європи, яка прагне наздогнати США у розвитку штучного інтелекту.

Після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року світовий попит на обчислювальні ресурси для ШІ різко зріс. Американські компанії вже інвестували сотні мільярдів доларів у нові дата-центри, тоді як європейські внески поки що значно менші.

Раніше цього року у США стартував масштабний проєкт Stargate AI, який будує дата-центри для OpenAI. Серед його інвесторів — SoftBank, Oracle, MGX з ОАЕ та сама OpenAI. Початковий обсяг інвестицій — $100 мільярдів.