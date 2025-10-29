Nvidia оновила світовий рекорд вартості. Компанія коштує вже понад $5 трильйонів

Американський технологічний гігант Nvidia став першою у світі компанією з оборотом у $5 трильйонів. Її акції зросли завдяки продажам систем штучного інтелекту та перспективі розширення доступу на китайський ринок.

Про це пише Financial Times.

Акції компанії, яка стала найбільшим бенефіціаром стрімкого зростання інвестицій у штучний інтелект, 29 жовтня зросли на 4,6%, збільшивши ринкову капіталізацію до $5,11 трильйона. Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити чип Blackwell від Nvidia з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на двосторонній зустрічі пізніше цього тижня. Це підвищує ймовірність того, що Nvidia може відновити доступ до китайського ринку для своїх напівпровідників. Останнє покоління графічних процесорів Nvidia наразі недоступне в Китаї через експортний контроль США.

Лише через три місяці тому Nvidia стала першою компанією, вартість якої сягнула $4 трильйонів. Три роки тому, до запуску ChatGPT від OpenAI, Nvidia оцінювали приблизно в $400 мільярдів. Відтоді акції компанії стрімко подорожчали завдяки попиту на її технологію чипів штучного інтелекту, яка домінує на ринку навчання і запуску великих мовних моделей, таких як OpenAI. За кілька місяців після запуску ChatGPT вартість компанії-виробника чипів перевищила $1 трильйон, досягнула $2 трильйонів у лютому 2024 року та $3 трильйонів у червні минулого року.