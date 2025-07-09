Виробник чипів для ШІ Nvidia став найдорожчою компанією у світі — капіталізація перевищила $4 трильйони

Американська технологічна компанія, яка спеціалізується на виробництві графічних процесорів і чипів для штучного інтелекту, Nvidia стала першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в $4 трильйони.

Про це пишуть Financial Time і CNBS.

Вартість акцій зросла на понад 40% з початку травня. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп натякнув на можливе послаблення торгової війни з Китаєм, а компанія уклала низку багатомільярдних угод на поставки чипів на Близький Схід.

Ще у травні Nvidia повідомила, що нові обмеження на експорт чипів H20 до Китаю можуть призвести до втрати $8 мільярдів у продажах.

У Nvidia також відновилися після занепокоєння через китайську AI-модель DeepSeek — раніше були побоювання, що в майбутньому штучному інтелекту може знадобитися менше чипів.

За останній місяць акції компанії зросли на понад 15%, від початку року — на 22%. А 9 липня вони додали ще 2,8% і піднялися до $164,36. Завдяки цьому Nvidia стала найдорожчою компанією у світі, випередивши Microsoft і Apple. При цьому Microsoft — один з головних клієнтів Nvidia.

Загалом за останні п’ять років акції Nvidia подорожчали у понад 15 разів. Компанія вперше перетнула позначку в $2 трильйони у лютому 2024-го, а $3 трильйони — у червні.

Компанія отримує рекордні прибутки на тлі шаленого попиту на чипи та обладнання для штучного інтелекту, що почався після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Компанія стала беззаперечним лідером у виробництві графічних процесорів, що забезпечують роботу великих мовних моделей.