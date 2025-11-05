Рада ухвалила закон про підтримку сімей з дітьми й батьків, які працюють

Верховна Рада України ухвалила закон № 13532, який спрямований на розширення державної підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання материнства (батьківства) з професійною діяльністю.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон, зокрема, передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини. Раніше ця сума становила 41 280 гривень, з яких частину виплачували щомісяця.

Також документ передбачає комплексну систему допомоги для батьків, зокрема:

допомогу вагітним жінкам, які не мають страхування;

щомісячну підтримку на 7 тисяч гривень для догляду за малюком до одного року;

програму «єЯсла» — для батьків, які повертаються до роботи після народження дитини;

програму «єСадок» — підтримка сімей з дітьми віком від 3 до 6 років;

збереження програми «Пакунок малюка»;

запровадження «Пакунка школяра» — допомоги для першокласників;

посилену підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю.

У парламенті очікують, що закон сприятиме підвищенню народжуваності та можливості поєднувати батьківство з роботою.