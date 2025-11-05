Главу Інгушетії заочно засудили за фінансування війни РФ проти України

Главу Інгушетії Махмуда-Алі Каліматова заочно засудили за фінансування війни Росії проти України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Йому присудили до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Прокурори довели, що він системно виплачував «премії» громадянам, які підписували контракт із ЗС РФ та забезпечував військових медикаментами, спорядженням і транспортом.

Він перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.