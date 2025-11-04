Новини

Україна отримала понад 144 тисячі заявок від родин зниклих на війні росіян

Ольга Березюк
Проєкт «Хочу найти» отримав 144 138 звернень від російських родин щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії РФ.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Лише у жовтні до проєкту надійшло 9 243 заявки — це близько 300 звернень щодня.

Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від російської влади проведення обмінів. З початку роботи «Хочу найти» (січень 2024 року) підтвердили перебування 3 017 російських військових в українському полоні, з яких 1 922 вже обміняли на українських захисників.

У жовтні цього року проєкт «Хочу найти» підтвердив перебування в українському полоні 159 окупантів, рідні яких залишали заявки.

Серед цих військовополонених — не лише росіяни, а й громадяни інших країн: Казахстану, Узбекистану, Білорусі та навіть Єгипту.

  • Станом на 4 листопада Генштаб звітував про один мільйон 145 тисяч росіян, вбитих та поранених на війні з Україною.