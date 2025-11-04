Україна отримала понад 144 тисячі заявок від родин зниклих на війні росіян

Проєкт «Хочу найти» отримав 144 138 звернень від російських родин щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії РФ.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Лише у жовтні до проєкту надійшло 9 243 заявки — це близько 300 звернень щодня.

Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від російської влади проведення обмінів. З початку роботи «Хочу найти» (січень 2024 року) підтвердили перебування 3 017 російських військових в українському полоні, з яких 1 922 вже обміняли на українських захисників.

У жовтні цього року проєкт «Хочу найти» підтвердив перебування в українському полоні 159 окупантів, рідні яких залишали заявки.

Серед цих військовополонених — не лише росіяни, а й громадяни інших країн: Казахстану, Узбекистану, Білорусі та навіть Єгипту.