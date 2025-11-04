Президент Сербії запропонував провести позачергові вибори парламенту — все через протести

На тлі масових протестів у Сербії президент Александар Вучич запропонував провести вибори у парламент достроково.

Про це повідомляє Financial Times.

Вучич обмірковує можливість проведення дострокових виборів, але ще не прийняв остаточне рішення, повідомив FT його помічник. Найімовірніше, за його словами, вони пройдуть «не раніше кінця наступного року».

Точну дату визначатимуть відповідні органи, заявив Вучич. У грудні 2027 року спливає термін повноважень чинного парламенту.

Опозиція підтримує протестувальників і вимагає якнайшвидшого голосування, а представники студентського руху вже сформували список кандидатів, зазначається у матеріалі.

Згідно з даними останніх опитувань, об’єднаний опозиційний рух на чолі зі студентами має понад 40% підтримки — на 10 пунктів більше, ніж правляча Сербська прогресивна партія (СПП) Вучича.

У травні 2022 у Сербії затвердили новий уряд з проросійським премʼєром Мілошем Вучевичем. 28 січня 2025 року Вучевич оголосив про свою відставку через антиурядові протести студентів.