«Енергоатом» заявив про обшуки в одній зі своїх філій

Держпідприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”» 4 листопада заявило, що в одній із його філій проводилися слідчі дії.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Наразі невідомо, за якою справою відбувся обшук. Підприємство зазначило, що співпрацює з правоохоронними органами та надає всі необхідні документи й роз’яснення.

«“Енергоатом” зацікавлений у всебічному, об’єктивному та прозорому розслідуванні обставин, які стали підставою для проведення цих процесуальних дій», — додали у компанії.

Там також заявили, що системно впроваджують «антикорупційні механізми, внутрішній контроль і комплаєнс-процедури, спрямовані на забезпечення відкритості та відповідальності».

Перед цим НАБУ і САП повідомили, що в Україну з Німеччини екстрадували одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже ста мільйонами гривень «Енергоатому».

Ці гроші призначалися для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

На той час обвинувачений очолював приватну будівельну компанію. За даними слідства, у змові зі службовцями «Енергоатому» він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю учасники групи привласнили.

У листопаді 2023 року детективи НАБУ оголосили обвинувачуваного в розшук. Лише у квітні 2025 року його вдалося затримати за сприяння німецьких органів.