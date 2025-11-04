Єврокомісія закликала Україну посилити реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією

Україна демонструє «визначну відданість» шляху до вступу в Європейський Союз, але має подолати останні негативні тенденції у сфері боротьби з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Про це йдеться у проєкті доповіді Європейської комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Згідно з документом, що є частиною щорічного звіту про розширення ЄС і має бути оприлюднений у вівторок, 4 листопада, попри війну Україна продовжує демонструвати «надзвичайну відданість» євроінтеграційному курсу. Водночас Єврокомісія наголосила, що Київ повинен досягти більшого прогресу в забезпеченні незалежності судової влади, у боротьбі з організованою злочинністю та захисті громадянського суспільства.

У документі зазначається, що «негативні тенденції, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадські організації, необхідно рішуче змінити».

Європейські чиновники також висловили занепокоєння через спроби генерального прокурора України посилити контроль над антикорупційними структурами — Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ці кроки викликали рідкісні протести навіть в умовах війни, після чого влада була змушена відступити.

Попри широку підтримку України серед урядів країн ЄС, членство держави в найближчій перспективі не очікується. Дипломати визнають, що шлях до вступу буде складним і потребуватиме консенсусу всіх членів блоку.

Київ заявив, що планує завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Єврокомісія підтримує цю амбітну мету, але наголошує, що для її досягнення Україна має «прискорити темпи реформ, особливо у ключових сферах, таких як верховенство права».

У проєкті звіту також міститься пропозиція посилити механізми захисту демократичних стандартів для майбутніх членів ЄС. Комісія вважає, що нові договори про приєднання повинні включати «надійні гарантії» проти відступу від узятих під час переговорів зобов’язань.