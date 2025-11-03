Білорусь каже, що готова направити «миротворців» в Україну, якщо «буде потреба»

Білорусь готова розгорнути «миротворчу місію» в Україні, якщо буде відповідне рішення.

Про це пише білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на інтерв’ю начальника управління міжнародного військового співробітництва й миротворчої діяльності Білорусі Олексія Скабея.

За його словами, «миротворча» місія в Україні можлива за згодою двох сторін, адже підняття білоруського прапора в певній країні свідчить про «відданість зобов’язанням, що їх білоруси колись дали на Асамблеї ООН».

Водночас Скабей заявив, що Білорусь поки не отримувала пропозиції доєднатися до такої місії в Україні.

Білорусь і російська війна проти України

З 24 лютого 2022 року Білорусь бере участь у війні РФ проти України, дозволяючи росіянами переміщуватися територією Білорусі та запускати з неї ракети та безпілотники в бік України.

Після початку повномасштабного вторгнення самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що сам запропонував Путіну залишити російські війська на території Білорусі. Водночас він запевняв, що білоруські військові не беруть участі у війні проти України.

Згодом у жовтні 2022 року Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні РФ проти України, але «нікого не вбиває і нікуди не скеровує своїх військових».

Автор: Анастасія Зайкова