Росіяни запустили по Україні ракети і понад сотню дронів. Скільки збила ППО

Олександр Булін
У ніч проти 3 листопада російська армія запустила по Україні 150 повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив:

  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Липецької області;
  • чотири балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • пʼять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області;
  • 138 ударних дронів з напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила ракету «Кинджал» і 115 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ракети і 20 дронів влучили в 11 місцях.