Росіяни запустили по Україні ракети і понад сотню дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 3 листопада російська армія запустила по Україні 150 повітряних цілей.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запустив:
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Липецької області;
- чотири балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
- пʼять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області;
- 138 ударних дронів з напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українська ППО знешкодила ракету «Кинджал» і 115 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Ракети і 20 дронів влучили в 11 місцях.