Reuters: Туреччина скорочує імпорт російської нафти через західні санкції

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини купують більше неросійської нафти через останні західні санкції проти Росії. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, які безпосередньо обізнані з питанням, і на кілька джерел у галузі. Туреччина разом з Китаєм та Індією є основними покупцями російської сирої нафти. Один з найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти з Іраку, Казахстану та від інших неросійських виробників. За даними Kpler, у жовтні та вересні російська нафта становила практично весь обсяг споживання нафти цим НПЗ — близько 210 тисяч барелів на добу. Нові неросійські партії мають прибути у грудні. За розрахунками Reuters, їхній обсяг може становити 77 000—129 000 барелів на день, залежно від розміру вантажу, а це означає, що SOCAR використовуватиме менше російської сирої нафти.

Один із чотирьох вантажів — це партія казахстанської нафти KEBCO. Вона така ж за якістю, як і російська Urals, але походить з Казахстану. НПЗ STAR компанії імпортував лише один інший вантаж казахстанської марки цього року, а у 2024 році — жодного. Інший великий турецький нафтопереробний завод — Tupras — збільшує закупівлі неросійських марок, аналогічних за якістю російській нафті Urals. За словами двох джерел, компанія Tupras, що володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, на одному з них, ймовірно, теж незабаром повністю відмовиться від імпорту російської сирої нафти. Компанії це потрібно, щоб мати змогу підтримувати експорт палива до Євросоюзу, не порушуючи майбутні санкції ЄС. Водночас на іншому нафтопереробному заводі вона продовжить переробляти російську сиру нафту. Цього року Tupras вже диверсифікувала постачання сирої нафти, придбавши свій перший вантаж з Бразилії, а зараз очікує на другий вантаж ангольської сирої нафти, що має прибути на початку листопада. За даним Kpler, Туреччина імпортувала майже 669 000 барелів сирої нафти на добу з січня по жовтень, з яких 317 000 барелів на добу, або 47%, припадало на Росію. Для порівняння: за аналогічний період минулого року імпорт сирої нафти становив 580 тисяч барелів на добу, з яких 333 тисячі були з Росії.