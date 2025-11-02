У Єгипті відкрили найбільший археологічний музей світу. Його будували 20 років

Великий єгипетський музей 1 листопада повністю відчинив свої двері для відвідувачів. Він розташований біля одного із семи див світу — Великої піраміди Хеопса в Гізі.

Про це пише BBC.

Деякі зали музею, який називають найбільшим археологічним музеєм світу, відкрили ще торік. Він містить майже 100 тисяч артефактів, що охоплюють близько семи тисячоліть історії країни — від додинастичних часів до грецької та римської епох. Загалом у музеї 12 залів — усі їх класифікували за династіями та історичним порядком.

Видатні єгиптологи стверджують, що побудова музею посилює їхні вимоги повернути ключові єгипетські старожитності, що зберігаються в інших країнах.

Головним експонатом музею стане повний вміст неушкодженої гробниці хлопчика-царя Тутанхамона: 5 500 артефактів представлять разом вперше з моменту відкриття гробниці британським єгиптологом Говардом Картером у 1922 році. Серед експонатів – вражаюча золота маска, трон і колісниці Тутанхамона.

Єгипетські реставратори вже ретельно відновили предмети, що належали Тутанхамону. За єгипетським законодавством, таку реставрацію можуть здійснювати лише єгиптяни.

У Єгипті очікують, що величезний музейний комплекс, площею 500 000 м² і вартістю близько $1,2 мільярда щорічно приваблюватиме до 8 мільйонів відвідувачів. Це може дати поштовх єгипетському туризму, який постраждав від криз у регіоні.