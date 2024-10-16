Великий Єгипетський музей частково відкрили через 20 років з початку будівництва — там 100 тисяч експонатів

Великий Єгипетський музей Каїру з найбільшою у світі колекцією давньоєгипетських артефактів частково відкрили для відвідувачів 16 жовтня. Там зберігається понад 100 тисяч експонатів, зокрема скарби з гробниці фараона Тутанхамона.

Про це пишуть BBC та The Associated Press.

Помічник міністра старожитностей Аль-Таєб Аббас заявив, що з середи, 16 жовтня, музей щодня буде відкритим для 4 тисяч відвідувачів.

AP пише, що пробний запуск допоможе підготувати музей до повного відкриття — так зможуть виявити проблеми, які надалі потрібно вирішити, зокрема, які частини музею можуть стати переповненими.

Всього в музеї є 12 залів — усі їх класифікували за династіями та історичним порядком, і в кожному буде представлено щонайменше 15 тисяч артефактів.

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За словами генерального директора відділу попередньої реставрації та передачі старожитностей музею Ейси Зідан, усі зали оснащені передовими технологіями та містять мультимедійні презентації, щоб пояснити життя стародавніх єгиптян, у тому числі фараонів.

Великий Єгипетський музей Каїру, який є частиною комплексу пірамід у Гізі, будували понад 20 років. Його планували відкрити у 2012 році, але дату щоразу переносили, зокрема через вартість будівництва та пандемію Covid-19. Сумарно проєкт коштував понад $1 мільярд.

З 2023 року в музеї відкрили окремі зали для приватних екскурсій. Точна дата повного відкриття музею невідома, але медіа пишуть, що зали поступово відкриватимуть до 2025 року — тоді планують офіційне відкриття всієї виставки.