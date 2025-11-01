ГУР вивів з ладу нафтопровід у Московській області

Сили Головного управління розвідки Міноборони вивели з ладу російський нафтопровід «Кільцевий» у Московській області.

Про це повідомляє ГУР.

Атака сталась 31 жовтня, під ударом були всі три нитки нафтопроводу, якими транспортували бензин, дизель та авіаційне пальне. Вони одночасно вибухнули.

Довжина магістрального нафтопроводу — 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило з Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів. Щорічно «Кільцевий» міг перекачувати до 3 млн тонн авіаційного пального, до 2,8 млн тонн дизпалива та до 1,6 млн тонн бензину.