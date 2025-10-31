Новим премʼєром Молдови став Александру Мунтяну, який понад 20 років прожив в Україні

Парламент Молдови 31 жовтня затвердив новий уряд країни на чолі з Александру Мунтяну.
Про це пише молдовське медіа Point.
Вотум довіри новому уряду підтримали 55 депутатів.
Майбутні міністри ще мають скласти присягу, яка запланована на 1 листопада.
Під час представлення депутатам програми свого уряду Мунтяну заявив, що піде у відставку, якщо країна не підпише угоду про вступ до ЄС до 2028 року.
Александру Мунтяну — економіст, професор і бізнесмен із понад 25-річним досвідом у сфері міжнародних інвестицій. Він понад 20 років прожив в Україні, де займався інвестиційними проєктами та керував кількома компаніями. Він не має досвіду роботи в урядових структурах, проте відомий як фахівець з фінансів і міжнародного бізнесу.
- 29 вересня перемогу на парламентських виборах у Молдові здобула проєвропейська партія «Дія і солідарність» (PAS), набравши 50,16% голосів. Друге місце посів опозиційний «Патріотичний виборчий блок», одним з лідерів якого є колишній проросійський президент Ігор Додон. Блок набрав 24,31% голосів.