Медіа заявили про підготовку таємної зустрічі «Коаліції охочих». У МЗС України кажуть, що нічого секретного в ній нема

Міністерство закордонних справ Іспанії у вівторок, 4 листопада, проведе закриту зустріч «Коаліції охочих» — групи з 35 країн, які координують допомогу Україні.
Про це повідомляє видання El Mundo із посиланням на джерела.
Зазначається, що захід проходитиме в суворій таємниці: телефони учасників забиратимуть, а про саму зустріч заборонено повідомляти в соцмережах чи медіа.
Обговорення триватимуть з 9:00 до 15:30 — буде дві частини.
У першій частині представники країн говоритимуть про те, як посилити фінансову, військову й оборонну підтримку України, а також як узгодити подальший тиск на Росію.
Після цього виступить міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес — він поділиться своїм баченням, але не братиме участі в усіх дискусіях.
Друга частина зустрічі буде присвячена спільній позиції щодо гарантій безпеки для України, зокрема в правовій, політичній та дипломатичній площинах. Метою цієї зустрічі є розробка підходу, який допоможе запобігти майбутній агресії з боку Росії.
Водночас речник МЗС Георгій Тихий заперечив «секретний» характер зустрічі в Іспанії.
«Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає», — зазначив речник МЗС.
- «Коаліція охочих» — це обʼєднання міжнародних союзників, які прагнуть допомогти припинити бойові дії в Україні. Плани можуть включати введення миротворчого контингенту деякими країнами.
- До цієї коаліції зараз входять Україна, Франція, Литва, Фінляндія, Кіпр, Румунія, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Болгарія, Данія, Іспанія, Хорватія, Естонія, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Латвія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Польща, Португалія, Чехія, Словенія, Швеція, Туреччина, Австрія, Австралія, Канада та ЄС.