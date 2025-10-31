Росіяни атакували Україну балістикою і 145 дронами. Як відпрацювала ППО

У ніч проти 31 жовтня російська армія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 145 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Майже 90 з них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Балістику запускали з Ростовської області РФ. А ворожі дрони цього разу летіли на Україну з таких напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ та окуповані Чауда й Гвардійське в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряній обороні вдалося знешкодити російську балістичну ракету і 107 БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Ще 36 російських дронів влучили у 20 місцях.