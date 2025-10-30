Росіяни атакували Словʼянську ТЕС і будинки в Краматорську і Костянтинівці — є загиблі та поранені (доповнено)

Вдень 30 жовтня російські окупанти масово атакували міста Донецької області. Відомо про щонайменше сімох загиблих, є поранені. Серед атакованих обʼєктів — теплова електростанція у Словʼянську.

Про обстріл Словʼянської ТЕС повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, росіяни вдарили по обʼєкту авіабомбами. Через це загинули двоє людей. У Міненерго уточнили, що це — працівники станції. Ще пʼятеро енергетиків зазнали поранень.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного корпусу ТЕС.

«Це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», — наголосив президент.

Перед цим росіяни двічі вдарили по Словʼянську з РСЗВ — загинули ще троє мешканців. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня та автівки.

Цього ж дня під ворожою атакою опинилися й інші міста Донеччини. Як розповіли в ОВА, у Костянтинівці від російського обстрілу загинув 75-річний чоловік, ще 6 людей зазнали поранень. Пошкоджені багатоповерхівка і приватні будинки.

Краматорськ зазнав трьох ударів безпілотниками. Там загинув 82-річний чоловік, троє людей зазнали поранень. Також пошкоджені 11 будинків.