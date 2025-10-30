В Україні судитимуть бойовика «ДНР», який катував і вбив цивільного під час окупації Херсонщини

Прокурори Херсонщини скерували до суду обвинувальний акт щодо учасника незаконного збройного формування «ДНР» — уродженця Макіївки на Донеччині. Його підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, у 2022 році обвинувачений у складі підрозділу російської армії служив на блокпостах у Бериславському районі Херсонської області. Там він перевіряв документи місцевих мешканців, затримував та утримував цивільних у нелюдських умовах, бив людей і примушував до співпраці.
На початку квітня 2022 року на одному з блокпостів у селі Високопілля бойовик разом зі спільниками затримав подружжя та ще одного чоловіка. Останнього одразу вивезли у невідомому напрямку, а подружжя утримували на подвір’ї.
Обвинувачений допитував і жорстоко бив чоловіка, вимагаючи від нього зізнань у допомозі українським військовим. Він також погрожував його дружині.
Після катувань чоловіка помістили в багажник автівки, відвезли за межі села та розстріляли. Його дружину продовжували утримувати і відпустили лише вранці.
Наразі обвинувачений переховується — його оголосили у розшук. Судовий розгляд проводитимуть за його відсутності.
Уродженцю Макіївки інкримінують державну зраду, участь у складі незаконного збройного формування у нападі на громадян, що призвела до загибелі людини, а також жорстоке поводження з цивільним населенням в умовах воєнного конфлікту.
- На початку жовтня ще двом учасникам терористичної організації «ДНР» повідомили про підозру — за версією слідства, вони катували місцеву жительку на Донеччині.