Нова Зеландія запроваджує санкції проти ще 65 суден тіньового флоту РФ

Нова Зеландія розширила санкції проти ще 65 суден тіньового флоту РФ, а також суб’єктів із Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса.

Йдеться про компанії, які беруть участь у переробці й транспортуванні російської нафти за допомогою тіньового флоту або у сприянні платежам, пов’язаним із нафтою.

Тіньовий флот РФ складається з танкерів, які перевозять підсанкційні вантажі, приховуючи свої справжні маршрути за допомогою фальшивих документів, назв і координат.

Reuters пише, що заява про санкції пролунала на тлі повідомлень про страхову компанію Maritime Mutual із штаб-квартирою у Новій Зеландії, яка допомогла у торгівлі іранською та російською нафтою на десятки мільярдів доларів.

У червні Нова Зеландія оголосила про новий пакет підтримки України на суму понад $9,4 мільйона.

У вересні уряд Нової Зеландії заявив про те, що знизить цінову стелю на російську сиру нафту — з $60 до $47,6 за барель. Крім цього, Нова Зеландія ввела санкції проти 19 компаній та людей, зокрема проти причетних до хімічної зброї та дезінформації. Під обмеження потрапили й 19 суден російського тіньового флоту.

Автор: Анастасія Зайкова