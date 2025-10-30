Росія вдарила по Словʼянську і Вінницькій області: є загиблі

Російська армія 30 жовтня вдарила по Словʼянську на Донеччині та Вінницькій області, унаслідок чого загинули люди.

За даними Cловʼянської міської військово-цивільної адміністрації, російські війська двічі атакували місто з РСЗВ. Удар прийшовся по мікрорайону Лісний, вулицях Олімпійська та 95-ї бригади.

Унаслідок удару загинуло троє людей, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельню та автівки.

Керівниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна заявила, що унаслідок масованої комбінованої атаки РФ загинула семирічна дівчинка.

«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати…» — написала Заболотна.

Двох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації.

У повітряному просторі області перебувало 90 БпЛА та 23 крилаті ракети.

Унаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру та 23 житлові будинки. Пошкоджено, зокрема, двоповерхівку, де проживала 21 людина. Будинок зазнав значних руйнувань, сім’ї, які там проживали, виселили.