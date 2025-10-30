Росія масовано атакувала Запоріжжя, влучивши по гуртожитку: дві людини загинуло, ще 17 постраждали

У ніч проти четверга, 30 жовтня, Запоріжжя зазнало масованого удару РФ. Країна-агресор влучила по гуртожитку, унаслідок чого загинула одна людина, ще 17 постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлено 11:22. Кількість загиблих зросла до двох. З-під завалів деблокували тіло другої людини.

За його словами, серед поранених — діти віком від 3 до 6 років.

Загалом вночі росіяни завдали по Запоріжжю ударів із застосуванням щонайменше 20 безпілотників та восьми ракет. Також спалахнула житлова забудова, пошкоджено обʼєкти інфраструктури.

Через атаку також пошкоджено 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків, зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури. До лікарні доправили жінку 45 років та чоловіка 20 років.

Атаки Росії по інших регіонах

У ніч проти 30 жовтня Росія масовано атакувала енергетику України ракетами та «шахедами». Зокрема, унаслідок атаки на Вінниччину пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено 5 людей, серед яких семирічна дитина. Унаслідок влучань пошкоджено також цивільну інфраструктуру, житлові будинки, транспортні засоби.

Унаслідок атаки РФ на Київщину у Борисполі постраждала жінка 36 років. У місті спалахнув приватний будинок, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено.

Росіяни атакували низку ТЕС у різних регіонах України, серйозно пошкодивши обладнання. Це стало вже третьою масованою атакою на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень.