Росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, постраждали 9 людей

Вранці 29 жовтня армія Росії вдарила з артилерії по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Про це повідомила прокуратура області.

За попередніми даними, постраждало девʼять людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників.

Будівля лікарні значно зруйнована, вибухова хвиля пошкодила прилеглі споруди.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).