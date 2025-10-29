У Росії підірвали росгвардійця, причетного до воєнних злочинів під час окупації Київщини

У Росії ліквідували підполковника російського ОМОН, який вчиняв воєнні злочини проти українців під час вторгнення РФ на Київщину у 2022 році.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За російським окупантом Веніаміном Мазжеріним стежила українська розвідка. У ГУР показали відео, як 25 жовтня в Кемеровській області РФ вибухнула автівка з росіянином за кермом.

Підполковник поліції Мазжерін служив у спецпідрозділі Росгвардії «Оберіг». Саме цей підрозділ причетний до воєнних злочинів та геноциду українців на Київщині в лютому — березні 2022 року.

Раніше Офіс генпрокурора відкрив проти військових кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.