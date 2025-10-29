Поліція Бразилії провела масштабні рейди проти злочинної групи — загинули понад 60 людей

У бразильському Ріо-де-Жанейро 28 жовтня пройшли поліцейські рейди проти злочинної банди. Унаслідок цього загинули щонайменше 64 людини.

Про це пишуть Reuters і CNN Brasil.

Правоохоронці у Ріо проводять масштабні операції проти злочинних угруповань перед великими міжнародними заходами — наприклад, Олімпійськими іграми 2016 року, саміту G20 у 2024 році та саміту БРІКС цього липня.

Ця операція відбулася за кілька днів до початку глобального саміту C40, присвяченому боротьбі зі зміною клімату. Захід відбудеться в місті Белен з 10 по 21 листопада.

Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро назвав цю операцію «найбільшою в історії штату». За його словами, у ній взяли участь 2 500 співробітників служби безпеки.

Операція була спрямована, зокрема, проти банди Comando Vermelho, яка займається наркоторгівлею. 81 людину вдалося затримати.

За даними силових структур Бразилії, серед загиблих 60 злочинців і четверо поліціянтів.