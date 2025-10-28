Зеленський відреагував на слова премʼєра Польщі, що Україна воюватиме ще 2—3 роки

Слова премʼєра Польщі Дональда Туска про готовність України воювати ще 2—3 роки в першу чергу стосувались того, що Європа має підтримувати Україну в ці роки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

«Зараз, коли хтось каже, що Україна ще готова кілька років воювати, я ще раз це підкреслив всім європейським лідерам. Я їм сказав — ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма — 2—3 роки. Давайте акцептуємо, що 2—3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні», — пояснив президент.

Він наголосив, що війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення.

«І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата. Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, — ми поки що не знаємо. І тому це важливо зрозуміти — якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів», — додав Зеленський.

Він підкреслив, що гроші на цю підтримку європейські партнери можуть брати з заморожених російських активів.

«Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу. Але для Путіна найстрашніше в «рускіх» активах, що Європа дала сигнал — немає сенсу Путіну продовжувати воювати на виснаження України. Тому що фінансового виснаження не буде», — наголосив президент.